Самообслуживание в свердловском морге возмутило родственников умерших

После смерти своего отца в больнице Каменска-Уральского свердловчанке пришлось самостоятельно помещать тело покойного в местный морг, сообщает KU66.ru.

Женщина пишет, что забрав тело из больницы, она привезла его в местный морг, который оказался закрыт. На дверях морга было написано, что ключ находится в приемном покое. Взяв ключ в указанном месте и оставив в залог паспорт, свердловчанка снова отправилась в морг, до которого ее никто не сопроводил.

С помощью знакомых женщине удалось перенести тело умершего в здание. Внутри помещения также было оставлено указание класть трупы только на столы и уходя выключать свет.

Вернув ключ обратно, женщина забрала паспорт и уехала, пообещав вернуться на следующий день:

Просто не знаю, первый раз столкнулась с таким. Так и должно быть? Самообслуживание? Ни документов не спросили... Никто не сопроводил... Интересно, кто-нибудь еще сталкивался с подобной ситуацией...