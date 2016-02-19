В Екатеринбурге коллекторы требовали деньги с суда

По предварительным данным, кто-то из должников дал коллекторам номер суда. Коллекторы, не отличаясь особой вежливостью и не проверив, кому принадлежит указанный неплательщиком номер, поставили автоматический дозвон.

Председатель Свердловского облсуда А. Дементьев рассказал прессе, что к решению телефонной проблемы были подключены правоохранители: остановить этот телефонный террор удалось только после вмешательства полиции.

А если у вас появились проблемы с оплатой кредита или коллекторами, то рекомендуем обратиться в антиколлекторское агентство «Центр финансовых решений». Данное агенства предоставляет услуги по банкротству физических лиц, снижение размеров штрафов и т.д.