В Екатеринбурге коллекторы требовали деньги с суда
Сегодня в Екатеринбурге работа одного из районных судов была невозможна по необычной причине: на телефоны организации беспрерывно шли звонки. Когда человек снимал трубку, механический голос требовал: «Верни деньги!».
По предварительным данным, кто-то из должников дал коллекторам номер суда. Коллекторы, не отличаясь особой вежливостью и не проверив, кому принадлежит указанный неплательщиком номер, поставили автоматический дозвон.
Председатель Свердловского облсуда А. Дементьев рассказал прессе, что к решению телефонной проблемы были подключены правоохранители: остановить этот телефонный террор удалось только после вмешательства полиции.
Напомним, «выбиватели» долгов не брезгуют и более жесткими мерами в адрес неплательщиков: в Нижнем Тагиле коллекторы напали на соседей должницы, а в Челябинске они заблокировали работу скорой и больницы.
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