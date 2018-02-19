Житель Нижнего Тагила завалил гей-порнографией городские паблики в социальных сетях
Фотографии порнографического характера появились в комментариях к постам в ряде новостных пабликов Нижнего Тагила. Фото однополой любви выкладывались в постах к наиболее обсуждаемым новостям в социальной сети ВКонтакте. Администраторы групп удаляли хулиганские рассылки с порнографией.
Откровенными фото делился пользователь сети. На странице в ВК у любителя однополой любви подписки на гей-сообщества, в которых есть фото несовершеннолетних. Себя он тоже называет геем. Судя по информации на странице, мужчине 39 лет.
Информация о распространении порнографии была передана в полицию Нижнего Тагила.
По материалу СМИ будет написан рапорт, будет проведена проверка сообщили в пресс-службе УВД.
Пользователи сообществ ВК выразили негодование по поводу распространения подобного рода информации в открытом доступе. По словам некоторых читателей, это было похоже на атаку гей-сообществ в тагильских СМИ.
Читатели новостных групп в ВК выразили возмущение по поводу аморального поведения мужчины.
Его комментарии срочно надо удалить, там порнография. Фото выкладывал прямо у вас в комментариях! Он теперь в другой группе те же картинки выкладывает. Это чистой воды порнография сообщил в редакцию обеспокоенный читатель.
Читатели новостного портала TagilCity.ru выражали обеспокоенность, что данные фото могли увидеть подростки и дети.
Я просто переживаю, что дети такие гадости могут увидеть! Уж если взрослых воротит от этой грязи, а у детей так психика вообще неокрепшая. Может быть он и еще в какие группы такое понаписал. Наверное, его просто заблокировать надо группам поделился подписчик группы «Новости TagilCity.ru» Александр.
Администраторы большинства групп удаляли взрослый контент сразу же, а также блокировали самого пользователя. Однако в некоторых пабликах гей-порно оставалось без реакции модераторов от 2 до 4 часов.
Напомним, в январе 2018 года в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле были заблокированы группы, где подростки делились интимными фото сверстников.
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