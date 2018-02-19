Житель Нижнего Тагила завалил гей-порнографией городские паблики в социальных сетях

Откровенными фото делился пользователь сети. На странице в ВК у любителя однополой любви подписки на гей-сообщества, в которых есть фото несовершеннолетних. Себя он тоже называет геем. Судя по информации на странице, мужчине 39 лет.

Информация о распространении порнографии была передана в полицию Нижнего Тагила.

По материалу СМИ будет написан рапорт, будет проведена проверка сообщили в пресс-службе УВД.

Пользователи сообществ ВК выразили негодование по поводу распространения подобного рода информации в открытом доступе. По словам некоторых читателей, это было похоже на атаку гей-сообществ в тагильских СМИ.

Читатели новостных групп в ВК выразили возмущение по поводу аморального поведения мужчины.

Его комментарии срочно надо удалить, там порнография. Фото выкладывал прямо у вас в комментариях! Он теперь в другой группе те же картинки выкладывает. Это чистой воды порнография сообщил в редакцию обеспокоенный читатель.

Читатели новостного портала TagilCity.ru выражали обеспокоенность, что данные фото могли увидеть подростки и дети.

Я просто переживаю, что дети такие гадости могут увидеть! Уж если взрослых воротит от этой грязи, а у детей так психика вообще неокрепшая. Может быть он и еще в какие группы такое понаписал. Наверное, его просто заблокировать надо группам поделился подписчик группы «Новости TagilCity.ru» Александр.

Администраторы большинства групп удаляли взрослый контент сразу же, а также блокировали самого пользователя. Однако в некоторых пабликах гей-порно оставалось без реакции модераторов от 2 до 4 часов.

Напомним, в январе 2018 года в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле были заблокированы группы, где подростки делились интимными фото сверстников.