Житель Марий Эл сделал девушке предложение на избирательном участке

Молодой человек по имени Расим Даянов превратил историческое событие - выборы президента России - в особенную дату для своей будущей семьи.





Девушка, вышедшая из кабинки для голосования, была встречена Рамисом, стоящим на одном колене и держащим букет цветов. Вместе с розами мужчина вручил возлюбленной обручальное кольцо.





Девушка в присутствии членов местной избирательной комиссии ответила «Да», передает издание «Life».