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Новости Нижнего Тагила

Житель Марий Эл сделал девушке предложение на избирательном участке

19 марта 2018, 07:30Добавить новость
выборы,Россия,предложение,семья,избирательный участок,романтика,свадьба
В Республике Марий Эл местный житель сделал своей девушке предложение прямо на избирательном участке. 

Молодой человек по имени Расим Даянов превратил историческое событие - выборы президента России - в особенную дату для своей будущей семьи.

Девушка, вышедшая из кабинки для голосования, была встречена Рамисом, стоящим на одном колене и держащим букет цветов. Вместе с розами мужчина вручил возлюбленной обручальное кольцо.

Девушка в присутствии членов местной избирательной комиссии ответила «Да», передает издание «Life».

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