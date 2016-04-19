В Тавде задержан мужчина, который выстрелом из арбалета хотел передать осужденным колонии сотовые телефоны (ФОТО)

Вчера в 21:15 сотрудники ИК-19 патрулировали режимный объект. Во время патруля они заметили у стен колонии 26-летнего мужчину. «Робин Гуд» планировал с помощью арбалета перебросить сотовые телефоны на территорию колонии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области, при себе тавдинский стрелок имел арбалет и три стрелы. К каждой стреле был привязан телефон.

Стоит добавить, что свердловский «Робин Гуд» уже попадался за передачу незаконных «посылок» таким хитрым способом. Тогда мужчину оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Сейчас изобретательного нарушителя передали в полицию.