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В Тавде задержан мужчина, который выстрелом из арбалета хотел передать осужденным колонии сотовые телефоны (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Тавде задержан мужчина, который выстрелом из арбалета хотел передать осужденным колонии сотовые телефоны (ФОТО)

19 апреля 2016, 14:30Crazy NewsТимофей Данилов
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