Магазин сантехники в Екатеринбурге запретил вход геям (ФОТО)
19 апреля 2017, 08:00Crazy News
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В Екатеринбурге один из магазинов сантехники накануне запретил геям входить в магазин. Объявление об этом появилось на двери заведения.
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Как пояснили хозяева магазина, это сделано, в первую очередь, для комфорта постоянных покупателей – брутальных сантехников. Не так давно, пишет Life, в торговой точке возникла конфликтная ситуация между покупателем и мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. Клиенты, по словам владельцев, должны быть уверены, что в магазине они не встретят геев.
В свою очередь, многие восприняли это объявление как фейк и розыгрыш. Однако теперь новость облетела федеральные и региональные СМИ, а владельцам магазина пришлось объяснять свой поступок, который многие восприняли как идею сексуальной сегрегации.
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Фото: Life.ru
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