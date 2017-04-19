Магазин сантехники в Екатеринбурге запретил вход геям (ФОТО)

Как пояснили хозяева магазина, это сделано, в первую очередь, для комфорта постоянных покупателей – брутальных сантехников. Не так давно, пишет Life, в торговой точке возникла конфликтная ситуация между покупателем и мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. Клиенты, по словам владельцев, должны быть уверены, что в магазине они не встретят геев.