Дорожные службы Ирбита ремонтируют дорогу кирпичами (ФОТО)
19 мая 2017, 17:15Crazy News
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Жители Ирбита сфотографировали, как местные дорожные службы закрывают ямы в асфальте кирпичами.
Фото быстро облетело несколько интернет-пабликов и стало поводом для шуток. Пользователи назвали происходящее «ремонт по-уральски». Некоторые горожане отнеслись к происходящему нейтрально и сказали, что такой вариант все же лучше, чем дыры.
Получить комментарии от администрации города не удалось, пишет Ура.ру.
Напомним, что подобный инцидент уже однажды был замечен жителями Ирбита.
Фото: Ура.ру
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