Дорожные службы Ирбита ремонтируют дорогу кирпичами (ФОТО)

Фото быстро облетело несколько интернет-пабликов и стало поводом для шуток. Пользователи назвали происходящее «ремонт по-уральски». Некоторые горожане отнеслись к происходящему нейтрально и сказали, что такой вариант все же лучше, чем дыры.