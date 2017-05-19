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Дорожные службы Ирбита ремонтируют дорогу кирпичами (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожные службы Ирбита ремонтируют дорогу кирпичами (ФОТО)

19 мая 2017, 17:15Crazy News
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