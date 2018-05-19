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Новости Нижнего Тагила

Пожелавший продлить ОСАГО екатеринбуржец узнал от страховщиков о своей «смерти»

19 мая 2018, 15:05Добавить новость
Екатеринбург,страховая компания,страховщики,полис осаго,смерть,ошибка,ERGO
Житель Екатеринбурга пришел в компанию ERGO продлить полис ОСАГО и узнал, что умер. По словам страховщиков, 5 мая 2017 года договор по оказанию услуг был приостановлен по причине смерти автолюбителя.

Мужчина написал в соцсети, что обратился в компанию ERGO для продления полиса ОСАГО. Сотрудница компании сообщила, что договор с ним расторгнут. В причине расторжения указано, что владелец авто умер. Сотрудник, совершивший ошибку, давно уволился из фирмы.

Теперь компания не может заключить с екатеринбуржцем новый договор, поскольку новые данные внести в компьютер нельзя, а система является единой для всех компаний по страхованию авто, пишет Ura.ru.

Страховой агент «Югории» в Туринске оштрафован на 25 тыс. за навязывание клиенту дополнительных услуг.

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