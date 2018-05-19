Пожелавший продлить ОСАГО екатеринбуржец узнал от страховщиков о своей «смерти»

Мужчина написал в соцсети, что обратился в компанию ERGO для продления полиса ОСАГО. Сотрудница компании сообщила, что договор с ним расторгнут. В причине расторжения указано, что владелец авто умер. Сотрудник, совершивший ошибку, давно уволился из фирмы.

Теперь компания не может заключить с екатеринбуржцем новый договор, поскольку новые данные внести в компьютер нельзя, а система является единой для всех компаний по страхованию авто, пишет Ura.ru.

Страховой агент «Югории» в Туринске оштрафован на 25 тыс. за навязывание клиенту дополнительных услуг.