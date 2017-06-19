Собачья сауна появилась в подвале многоквартирного дома в Нижнем Тагиле: шум, влажность и опасность заболеваний вызывают беспокойство жильцов

Бродячие собаки, облюбовавшие подвал, давно доставляли жильцам дома №12 на ул. Бобкова неприятности.

Собаки уже давненько обосновались в нашем подвале. Мы и ранее жаловались на них, но, увы, должного отклика не получали. Сейчас ситуация обострилась до предела сообщил жилец дома Евгений.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения жильцов, стало то, что животные организовали себе сауну в подвале жилого дома.

Собаки сорвали кран с горячей водой в подвале. Они теперь резвятся там, а нас - жильцов дома - этот шум лишает отдыха. Мы снова требуем от управляющей компании принятия мер, но пока ситуация неизменна пожаловался Евгений.

Получить оперативный комментарий от «Управляющей компании Дзержинского района», обслуживающей дом, журналистам TagilCity.ru не удалось.

Напомним, чуть более года назад жители расположенного неподалёку многоквартирного дома жаловались на огромных крыс, живущих у них в подвале.