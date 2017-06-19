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Собачья сауна появилась в подвале многоквартирного дома в Нижнем Тагиле: шум, влажность и опасность заболеваний вызывают беспокойство жильцов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Собачья сауна появилась в подвале многоквартирного дома в Нижнем Тагиле: шум, влажность и опасность заболеваний вызывают беспокойство жильцов

19 июня 2017, 18:05Crazy NewsПавел Щербина
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