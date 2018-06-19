Чистомэн прибрался в Екатеринбурге во время ЧМ-2018 (ФОТО)
Во время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге побывал Чистомэн из Челябинска. Он прибрался в нескольких общественных местах города.
Столицу Урала посетил Чистомэн из Челябинска. О мужчине почти ничего не известно, лишь то, что он живет в Челябинске, ему 29 лет, и он ездит с ревизиями по разным городам, где наводит порядок в общественных местах.
Провел первый выездной рейд в столице Урала. Екатеринбург меня встретил хорошо. Повсюду - Египтяне и Уругвайцы. Сделал несколько уборок в разных районах города. Напоследок отправился в местный парк Маяковского. Просто ради эксперимента решил собирать весь мусор по пути. За час насобирал небольшой пакетик мусора. Парк находится в идеальном состоянии написал активист на своей странице в соцсети.
Также Чистомэн отметил, что в Екатеринбурге ему по пути попался контейнер для сбора экскрементов животных.
Сомневаюсь, что им пользуются, но двигаться в этом направлении нужно написал активист.
Фото: ВК/Чистомэн
© Юлия Суворова, TagilCity.ru