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Новости Нижнего Тагила

«Футбольные» писсуары с воротами и мячом появились в одном из ТЦ Екатеринбурга (ФОТО)

19 октября 2017, 20:30Добавить новость
Екатеринбург,интернет,соревнования,спорт,ЧМ-2018,туалет,футбол
В Екатеринбурге продолжается подготовка к ЧМ-2018. Некоторые относятся к этому с юмором: в мужском туалете одного из ТЦ Екатеринбурга установили «футбольные» писсуары с воротами и мячом.

Фотографиями ноу-хау пользователи делятся в соцсетях. Они шутят, что миниатюрный спортинвентарь сможет приобщить мужчин к большому футболу.

Уже сейчас многие делают ставки на то, сколько голов забьют екатеринбуржцы и удастся ли им обогнать российскую сборную по футболу. Как заметила одна из участниц группы, «азартная природа мужчины» заставит попадать по мячу, а не по сторонам.

Подписчики сообщества «Типичный Екатеринбург» ВКонтакте отмечают, что такой необычный экспонат первым появился не в столице Урала. Такие же футбольные ворота были замечены в писсуарах в Сочи, Москве и Праге.

 

Екатеринбург,интернет,соревнования,спорт,ЧМ-2018,туалет,футболЕкатеринбург,интернет,соревнования,спорт,ЧМ-2018,туалет,футбол

Фото: «Типичный Екатеринбург»

 
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