«Футбольные» писсуары с воротами и мячом появились в одном из ТЦ Екатеринбурга (ФОТО)

Фотографиями ноу-хау пользователи делятся в соцсетях. Они шутят, что миниатюрный спортинвентарь сможет приобщить мужчин к большому футболу.





Уже сейчас многие делают ставки на то, сколько голов забьют екатеринбуржцы и удастся ли им обогнать российскую сборную по футболу. Как заметила одна из участниц группы, «азартная природа мужчины» заставит попадать по мячу, а не по сторонам.



Подписчики сообщества «Типичный Екатеринбург» ВКонтакте отмечают, что такой необычный экспонат первым появился не в столице Урала. Такие же футбольные ворота были замечены в писсуарах в Сочи, Москве и Праге.

Фото: «Типичный Екатеринбург»