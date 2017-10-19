«Футбольные» писсуары с воротами и мячом появились в одном из ТЦ Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается подготовка к ЧМ-2018. Некоторые относятся к этому с юмором: в мужском туалете одного из ТЦ Екатеринбурга установили «футбольные» писсуары с воротами и мячом.
Фотографиями ноу-хау пользователи делятся в соцсетях. Они шутят, что миниатюрный спортинвентарь сможет приобщить мужчин к большому футболу.
Уже сейчас многие делают ставки на то, сколько голов забьют екатеринбуржцы и удастся ли им обогнать российскую сборную по футболу. Как заметила одна из участниц группы, «азартная природа мужчины» заставит попадать по мячу, а не по сторонам.
Подписчики сообщества «Типичный Екатеринбург» ВКонтакте отмечают, что такой необычный экспонат первым появился не в столице Урала. Такие же футбольные ворота были замечены в писсуарах в Сочи, Москве и Праге.
Фото: «Типичный Екатеринбург»