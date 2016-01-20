Самая многодетная семья Британии ждет 19-го ребенка

Речь идет о семействе Рэдфорд из Ланкашира. У 40-летней Сью и 45-летнего Ноэла уже есть 18 совместных детей, причем младшей дочери сейчас всего восемь месяцев.

В 2014 году супруги заявляли, что 18-й ребенок, возможно, станет для них последним. Впоследствии Рэдфорд сообщила, что никогда не говорит «никогда». Теперь она утверждает, что новая беременность стала «огромным сюрпризом».

Это блестящее начало нового года добавила британка.

Супруги знакомы с детства. Впервые Сью забеременела в возрасте 14 лет. Она решила оставить ребенка, поскольку и она сама, и Ноэл после рождения были переданы на усыновление.