Сотрудницу скорой помощи Екатеринбурга «наградили» надгробной табличкой в лифте (ФОТО)

«Настенную живопись» обнаружила соседка, которая пошла утром выгуливать собаку. На стенах подъезда неизвестные вандалы обвиняли Аллу в продаже похоронной фирме информации об умерших людях. Если сами надписи ещё можно было как-то понять, то табличка в лифте просто повергла всех в шок.

В ней указано имя Аллы, а также дата рождения и смерти, причем вторая дата указывала на сегодняшний день, 20 января. Затем следовала фраза: «В конце моих дней меня похоронят бесплатно, так как при жизни я продавала информацию в ритуальную службу «Эмма».

Похоронный бизнес дело хоть и мрачное, но прибыльное, поэтому не исключено, что это эпизод борьбы двух похоронных компаний.

Неизвестно, на самом ли деле женщина продавала эту информацию, но подобное случается не впервые. В сентябре 2015 года подъезд так же исписывали подобными надписями, только красного цвета. Наверняка, в Нижнем Тагиле жители тоже сталкиваются с подобными ситуациями, когда в случае смерти человека скорая помощь приезжает позже агентства ритуальных услуг.