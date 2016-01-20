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Вору-рекордсмену, который угнал в Екатеринбурге 42 велосипеда, дали почти 5 лет колонии строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вору-рекордсмену, который угнал в Екатеринбурге 42 велосипеда, дали почти 5 лет колонии строгого режима

20 января 2016, 09:15Crazy NewsMaurice
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