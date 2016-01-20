Вору-рекордсмену, который угнал в Екатеринбурге 42 велосипеда, дали почти 5 лет колонии строгого режима

Профессиональный веловор Александр Поваров, который украл в Екатеринбурге 42 велосипеда, получил 4 года и 11 месяцев колонии строгого режима. Кировский суд также обязал 31-летнего угонщика возместить суммарный материальный ущерб потерпевших – около 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что Поваров, ранее неоднократно судимый, в период с сентября 2014 года, то есть спустя не более 10 дней с момента освобождения из мест лишения свободы, по июнь 2015 года на территории Екатеринбурга тайно похищал имущество граждан, специализируясь на велосипедах, в том числе детских рассказывают в прокуратуре Свердловской области.

Как ранее сообщал E1.RU, прокуратура направила дело в суд 15 декабря. Учитывая судимость веловора-рекордсмена и масштабы его активной деятельности, Поварову грозило до пяти лет лишения свободы.