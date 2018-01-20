Контрабандист пытался вывезти в багаже рептилий на 1 млн рублей из Екатеринбурга

В Екатеринбурге было назначено административное наказание челябинцу, который в сентябре 2017 года пытался вывезти из столицы Урала в Германию редких рептилий. Тогда у него в багаже сотрудники аэропорта нашли более 163 амфибий.

По решению суда у контрабандиста изъяли всю живность: она останется жить в зоопарке Екатеринбурга. Нарушитель рассказал, что вез редких рептилий в подарок своему другу, однако не заполнил в аэропорту таможенную декларацию и не смог предоставить документов на свой груз.

Земноводные находились в пластиковых контейнерах, которые контрабандист разместил в своем багаже. Среди изъятых амфибий были редкие и дорогие виды: скальные психоделические гекконы, новозеландские зеленые гекконы, жабы-клоуны. Многие из них разводятся в неволе, кроме сибирских углозубов, которые занесены в региональную Красную книгу. Общая стоимость багажа оценивается в миллион рублей, пишет интернет-газета Znak.