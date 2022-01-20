Екатеринбурженка продает девственность за 237 тысяч рублей

При этом екатеринбурженка предъявляет требования к потенциальному покупателю — быть адекватным и располагать суммой не менее 300 тысяч рублей. Кроме того, после сделки купли-продажи девушка готова дальнейшему общению с покупателем.
Готова к продолжению отношений. Хотелось бы найти в своем городе, но явно вероятность мала, поэтому готова приехать в ваш город,сказано в объявлении.
Подобная торговля девственностью достаточно популярна в России. Сайты с тематическими объявлениями не пустуют и постоянно обновляются. По мнению психологов, девушками, продающими свою невинность, в первую очередь движет жажда заработать. Хотя некоторые таким образом рассчитывают на продолжение отношений.
При этом, если подобная сделка происходит однократно и между совершеннолетними людьми, то она не попадает под статью УК о запрете проституции. Осудить подобный поступок можно лишь с моральной точки зрения, поясняют юристы.