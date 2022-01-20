Екатеринбурженка продает девственность за 237 тысяч рублей

Екатеринбурженка продает девственность за 237 тысяч рублей
Екатеринбурженка продает девственность за 237 тысяч рублей
Сегодня, 15:39Crazy NewsФото: 1MI
22-летняя жительница Екатеринбурга решила продать девственность за 237 тысяч рублей. Сообщение о продаже девушка разместила на сайте объявлений 10 января.

При этом екатеринбурженка предъявляет требования к потенциальному покупателю — быть адекватным и располагать суммой не менее 300 тысяч рублей. Кроме того, после сделки купли-продажи девушка готова дальнейшему общению с покупателем.

Готова к продолжению отношений. Хотелось бы найти в своем городе, но явно вероятность мала, поэтому готова приехать в ваш город,сказано в объявлении.

Скриншот с сайта объявлений

Подобная торговля девственностью достаточно популярна в России. Сайты с тематическими объявлениями не пустуют и постоянно обновляются. По мнению психологов, девушками, продающими свою невинность, в первую очередь движет жажда заработать. Хотя некоторые таким образом рассчитывают на продолжение отношений.

При этом, если подобная сделка происходит однократно и между совершеннолетними людьми, то она не попадает под статью УК о запрете проституции. Осудить подобный поступок можно лишь с моральной точки зрения, поясняют юристы.

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