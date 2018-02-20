Сотрудник ДПС Тюмени запрыгнул на движущийся автомобиль и задержал угонщика (ВИДЕО)
20 февраля, 09:00Crazy News
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В Тюмени инспектор ДПС провёл экстремальную операцию по задержанию пьяного угонщика.
На видео с места ЧП видно, как сотрудник ГИБДД запрыгивает на движущуюся иномарку и едет на багажнике автомобиля нарушителя до тех пор, пока не предпринимает решительные меры.
Попасть в машину угонщика полицейскому удалось при помощи пистолета: прикладом он разбил стекло.
Сообщается, что машиной марки Renault управлял нетрезвый мужчина, угнавший авто, передаёт «Сar72.ru».
Видео: «Сar72.ru»
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