В Екатеринбурге из-за коронавируса вырос спрос на интим-товары

Спрос на интим-товары находится сейчас на уровне показателей 14 февраля или спроса к 8 Марта. Аналитики связывают интерес к подобного рода товарам с появлением у свердловчан необходимости много времени проводить дома из-за коронавируса.

Наибольшим спросом пользуются презервативы (покупают сразу по три-пять пачек), спрос на лубриканты вырос на 140%, а спрос на эротическое белье вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый покупаемый товар — костюм медсестры. Также отмечается рост интереса к эротическим играм, тут наибольшим спросом пользуются карточки с заданиями.