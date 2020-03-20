В Екатеринбурге из-за коронавируса вырос спрос на интим-товары
Вчера, 14:57Crazy NewsФото: pixabay.com
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После перехода части свердловчан на удаленную работу и отмене массовых мероприятий из-за коронавируса в Екатеринбурге отмечен рост спроса на интим-товары, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса Ozon.
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Спрос на интим-товары находится сейчас на уровне показателей 14 февраля или спроса к 8 Марта. Аналитики связывают интерес к подобного рода товарам с появлением у свердловчан необходимости много времени проводить дома из-за коронавируса.
Наибольшим спросом пользуются презервативы (покупают сразу по три-пять пачек), спрос на лубриканты вырос на 140%, а спрос на эротическое белье вырос на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый покупаемый товар — костюм медсестры. Также отмечается рост интереса к эротическим играм, тут наибольшим спросом пользуются карточки с заданиями.
В Wildberries также отметили рост спроса на интим-товары. Подчеркнув, что только заказ презервативов увеличился на четверть.
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