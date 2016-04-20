В Реже депутату с татуировкой на голове грозит четвертая судимость (ФОТО)

Евгений Сурнин замешан в громком уголовном деле своего коллеги – экс-депутата и главного инженера «Режевской электросетевой компании» Павла Касьяненко. Народный избранник признан виновным в мошенничестве с земельным участком.

В 2014 году депутат приобрел в аренду 18 соток земли. Если на участке располагается дом, то землю можно выкупить по льготным условиям. Касьянов подделал документы на несуществующее строение, по которым потом и приобрел свидетельство о праве собственности.

То, что никакого дома нет и в помине, подтвердили соседи и работник Росреестра, который проверил данный объект после запроса ФСБ. Однако «авторитетный» депутат Евгений Сурнин уверял суд, что собственными глазами видел – домик на участке стоит. Эти же показания дали еще двое депутатов Режевской городской думы – Валентин Кураев и Валерий Раев.

Суд поверил правоохранителям и другим свидетелям, а не народным избранникам. Касьяненко признали виновным в мошенничестве. А в отношении депутатов-обманщиков возбудили уголовное дело.

Пока Евгений Сурнин прославился на всю страну лишь тремя судимостями и тем, что имеет на макушке татуировку.

В Свердловской области депутаты уже не в первый раз оказываются в центре неприятных историй. Например, в Нижнем Тагиле депутат Алексей Казаринов подозревается в избиении своего несовершеннолетнего сына.