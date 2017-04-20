Должность человека-антиголубя появится в музее истории Екатеринбурга

В музее обещают платить отпугивальщику птиц около 20 тысяч рублей. Мера вызвана атаками голубей, которые окрасили в белый цвет фасад здания и регулярно покушаются на прохожих. Также в музее возмущены тем, что горожане часто подкармливают птиц, тем самым их заманивая.

Дело в том, что пернатые друзья благодаря своим авианалётам с последующей бомбардировкой уже «покрасили» фасад музея в белый цвет и стремятся «обелить» всех прохожих, в том числе и посетителей нашей кофейни. Поэтому если тебя не пугают злобные взгляды птиц, ты готов осуществлять противовоздушную оборону и информировать прохожих о том, что не стоит подкармливать пернатых лётчиков, то ты достоин стать супергероем, человеком-антиголубем цитирует E1.ru пресс-службу музея истории.

Вакансия будет открыта на два месяца, добавили в пресс-службе учреждения. Человек с убедительной внешностью должен проводить информирование населения о недопустимости подкармливания пернатых, а также прогонять птиц от музея. График работы – пятидневка, с выходными в субботу и воскресенье.