Клиенты «Почты России» в Красноуральске не могут получить посылки более двух недель
20 мая 2017, 10:00Crazy News
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В Красноуральске клиенты «Почты России» в одном из отделений не могут забрать свои посылки, поскольку в офисе отсутствует электронная контрольная защищённая лента. Это продолжается уже две недели, пишет Ura.ru.
Лента, отметим, необходима для полного учёта доходов при получении посылок наложенным платежом. Всего в отделении есть два контрольно-кассовых устройства. Однако в одном кончилась ЭКЗЛ, а другой сломан.
В отделении накопилось более 50-ти посылок. По планам получение новой ЭКЗЛ назначено на июль. Местные жители ежедневно устраивают скандалы в отделим почты. Официальный комментарий от регионального представительства получить не удалось.
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