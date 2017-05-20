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Клиенты «Почты России» в Красноуральске не могут получить посылки более двух недель
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клиенты «Почты России» в Красноуральске не могут получить посылки более двух недель

20 мая 2017, 10:00Crazy News
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