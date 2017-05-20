Ветеранов ВОВ на «Ночь музеев» пригласили в екатеринбургский секс-шоп

Как пишут «Аргументы и Факты» , горожанам предлагается посетить несколько выставок эротической тематики, а ниже идет пометка «Ветеранам ВОВ – бесплатно».

На сайте мероприятия данная информация пропала после звонка журналистов. В магазине интимных товаров пояснили, что не видят в этом ничего фривольного, среди покупателей их товаров есть и пожилые люди.