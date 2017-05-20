Ветеранов ВОВ на «Ночь музеев» пригласили в екатеринбургский секс-шоп
20 мая 2017, 12:35Crazy News
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Музей эротики сети «магазинов для здоровья» пригласил ветеранов ВОВ посетить их в «Ночь музеев». Данная информация размещена на буклете и на сайте «Ночь музеев-2017».
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Аргументы и Факты», горожанам предлагается посетить несколько выставок эротической тематики, а ниже идет пометка «Ветеранам ВОВ – бесплатно».
На сайте мероприятия данная информация пропала после звонка журналистов. В магазине интимных товаров пояснили, что не видят в этом ничего фривольного, среди покупателей их товаров есть и пожилые люди.
Директор по развитию сети магазинов признал, что, возможно, не нужно было делать такую пометку в анонсе мероприятий.
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