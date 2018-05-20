Гражданин Таджикистана задержан в Екатеринбурге спустя два года пребывания в розыске

Гражданин Таджикистана по приговору суда был осужден на 3,5 года лишения свободы за грабеж. Преступник попытался избежать наказания, скрывшись от сотрудников областного ГУФСИН.

2 марта 2016 года апелляционным приговором Свердловского областного суда гражданин Республики Таджикистан был приговорен к 3,5 года колонии за грабёж. Однако гражданин в суд на оглашение приговора не явился, в связи с чем был объявлен в розыск. Материалы для исполнения были направлены в отдел розыска ГУФСИН рассказали в ГУФСИН по Свердловской области.

Спустя какое-то время, объявленный в розыск правонарушитель, сам явился в управление по вопросам миграции в Екатеринбурге. Он хотел продлить разрешение на пребывание в стране, сообщает «Екатеринбург-ТВ».

Таким образом, беглец оказался задержан и помещен в СИЗО, откуда впоследствии будет этапирован в исправительную колонию.