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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга подал в суд на Путина и требует 100 тыс. рублей компенсации

20 мая 2018, 09:35Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,курьезы,политика,Путин,Свердловская область,Дмитрий Медведев,иск,премьер
Назначение на должность премьер-министра Дмитрия Медведева «причинило физические и нравственные страдания» жителю Екатеринбурга. Он предлагал Владимиру Путину свою кандидатуру на пост главы правительства, но президент выбрал другого. Теперь екатеринбуржец решил добиться правды в суде.

В апреле 2018 года житель Екатеринбурга Дмитрий Чусовитин направил на имя Владимира Путина письмо с предложением своей кандидатуры на пост премьер-министра РФ. Со слов Дмитрия, администрация президента, Совет Федерации и Государственная дума приняли письмо к рассмотрению.

Последующее назначение на пост главы правительства Дмитрия Медведева причинило Чусовитину, по его утверждению, физические и нравственные страдания. Екатеринбуржец решил потребовать от главы государства моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Соответствующий иск уже был подан в Кировский районный суд.

Президент РФ проигнорировал мое письмо о рассмотрении моей кандидатуры, тем самым нарушил принципы, заложенные в Конституции РФ, на которой неоднократно клялся, тем самым нарушил мои права, -- указано в исковом требовании.


На данный момент иск не принят судом, сообщает Znak.com. Ранее Дмитрий Чусовитин неоднократно требовал большие суммы компенсаций у различных организаций.

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