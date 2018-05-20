Житель Екатеринбурга подал в суд на Путина и требует 100 тыс. рублей компенсации

В апреле 2018 года житель Екатеринбурга Дмитрий Чусовитин направил на имя Владимира Путина письмо с предложением своей кандидатуры на пост премьер-министра РФ. Со слов Дмитрия, администрация президента, Совет Федерации и Государственная дума приняли письмо к рассмотрению.



Последующее назначение на пост главы правительства Дмитрия Медведева причинило Чусовитину, по его утверждению, физические и нравственные страдания. Екатеринбуржец решил потребовать от главы государства моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Соответствующий иск уже был подан в Кировский районный суд.





Президент РФ проигнорировал мое письмо о рассмотрении моей кандидатуры, тем самым нарушил принципы, заложенные в Конституции РФ, на которой неоднократно клялся, тем самым нарушил мои права, -- указано в исковом требовании.



На данный момент иск не принят судом, сообщает Znak.com. Ранее Дмитрий Чусовитин неоднократно требовал большие суммы компенсаций у различных организаций.