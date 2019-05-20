Танки под Екатеринбургом: как зарабатывают 200 тысяч за пять часов игры на компьютере

Меня и остальных журналистов доставили в «Екатеринбург-Экспо» чуть раньше зрителей. На входе — пункт охраны, где посетителей обыскивали металлодетекторами и в редких случаях осматривали их сумки. В фойе павильона торгуют шаурмой и кофе, а по сцене прыгают пятна разноцветных лучей прожектора. Танцовщицы исполняют что-то типа тверка, как раз для целевой аудитории WoT — мужчин всех возрастов. В очереди стоят и десятилетние дети, и те, кому далеко за сорок.

36-летний Максим Мазеин из Екатеринбурга под игровым ником Inspirer — один из самых «старых» участников турнира. В танки он начал играть в 2010 году для удовольствия, а теперь так зарабатывает на жизнь. Для него игра стала работой — серьёзной и прибыльной. Если сегодня его команда, состоящая из трёх человек, займёт первое место, то они получат 200 тысяч рублей. В худшем случае — за пятое место — им перепадёт всего 50 тысяч. По словам Максима, для успеха в киберспорте, как и в обычном, нужно отдавать почти всё своё время и силы на тренировки.

Сам я никогда прежде в этот «Мир танков» не играл, но сейчас, кажется, наступил самый подходящий случай попробовать. У сцены располагается зона личного зачёта, куда пускают всех желающих показать своё мастерство и заработать очки вне основного турнира. Передо мной пара ребят негромко возмущается, что не смогут сыграть единой командой. Теперь им приходится обсуждать план, как побеждать поодиночке. Парень в серой футболке говорит, что шансов выиграть будет больше, если провести как можно больше матчей, а для этого после каждого раунда придётся опять проходить очередь.

Мне объяснили, что обычно в WoT самые крутые и мощные танки нужно либо заслужить, либо купить на настоящие деньги, но на турнире зрители могут взять абсолютно любой. Я в характеристиках военной техники не силён, поэтому беру самый грозный на вид. Через две минуты какой-то школьник за соседним компом меня уделал: проезжал мимо, остановился и одним выстрелом уничтожил мой Т-44. Вот и весь мой раунд.

В отличие от парня в серой футболке — пусть он целый день проходит очереди, снова и снова — я ничего выигрывать не собирался, поэтому двигаюсь к фотозоне. Здесь с геймерами позируют симпатичные девушки в военной форме, и очередь сюда — не меньше, чем в зоне личного зачета.

Тем временем на сцене проходит викторина. Ведущий задаёт вопросы об игре и — совсем немного — о военной истории, а за правильные ответы вручает призы. В один момент он обращает внимание, что в зале есть несколько девушек, вызывает их на сцену и вручает им подарки. Да, за просто так — вернее за то, что пришли.

Только после этого сцену освобождают для участников турнира. Они играют молча, с напряжёнными лицами, а на огромном экране за их спинами показывают ход битвы — настоящее танковое рубилово. Трансляция из «Экспо» ведется в интернете, в прямом эфире за компьютерной игрой под Екатеринбургом со всего мира наблюдают полумиллиона человек — население большого города. Ведущий на это время уступает место комментаторам, а болельщики (такие тоже есть) скандируют названия любимых команд и игроков. На протяжении пяти часов фанаты кричали и шумели, иногда замирали и охали, держась за голову — всё, как на трибунах Ледового дворца во время хоккейных матчей.

Победила команда 21-летнего чемпиона мира по танкам Анатолия Баракова под ником TheAnatolich, а екатеринбуржец Максим Inspirer занял лишь четвёртое место. Но больше всех зрители аплодируют пятым в списке: просто в их команде была девушка.