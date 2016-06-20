Парочка занялась сексом прямо у здания администрации Екатеринбурга: полиция начала проверку (ВИДЕО)

Своим утехам влюбленные предались на капоте иномарки. Сцена, запечатленная на видео случайных прохожих, происходила на площади 1905-го года, у здания администрации Екатеринбурга.

Очевидцы рассказали, что всё продолжалось минуты три, а затем пара села в машину у скрылась на ночных улицах.

Сообщается, что представители правопорядка начали проверку по данному факту. Под внимание полиции попал серебристый седан, на котором и происходило действо.

Видео с сайта Life.ru