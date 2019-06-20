На трассе Ивдель — Североуральск на видео попалась семья медведей
Сегодня, 12:31Crazy NewsФото: Подслушано Североуральск
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В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как семья медведей прогуливается по трассе Ивдель — Североуральск, пишет «Комсомольская правда Екатеринбург».
На записи видно, как медведица с двумя медвежатами идет по дороге. Животные не опасаются проезжающих мимо машин. Как рассказали очевидцы прогулки лесных жителей, из-за медведей было затруднено движение автомобилей.
Видео
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Видео: Подслушано Североуральск
Местные жители выразили опасение касательно ситуации, на Урале уже начался сезон грибов, а встреча с медведями может быть опасной для грибников и отдыхающих.
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