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Попугай-бродяга внедрился в стаю голубей на Сортировке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Попугай-бродяга внедрился в стаю голубей на Сортировке в Екатеринбурге

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