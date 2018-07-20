Попугай-бродяга внедрился в стаю голубей на Сортировке в Екатеринбурге

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Жители дома по улице Пехотинцев, 13 в Екатеринбурге на протяжении нескольких дней наблюдают за тем, как наравне с голубями по двору гуляет попугай. Голубей не смущает наличие чужака и они делятся с ним едой.
Сюжеты: Екатеринбург
Блудный попугай прибился к стае голубей, которая живет во дворе дома по улице Пехотинцев, 13 на Сортировке. Вместе с ними он ищет пищу и летает по двору. Очевидцы отмечают, что попугай отлично внедрился в голубиное общество.
Видео
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Видео: E1.ru
Как сообщает E1.ru, птицу пытались несколько раз поймать, однако неудачно. При этом специалисты говорят о том, что летом за попугая беспокоиться не стоит - он сможет найти пропитание и не погибнуть на улице. С наступлением холодов такие птицы поселяются у кого-нибудь на балконе или их забирают добросердечные горожане.
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