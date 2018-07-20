Попугай-бродяга внедрился в стаю голубей на Сортировке в Екатеринбурге

Блудный попугай прибился к стае голубей, которая живет во дворе дома по улице Пехотинцев, 13 на Сортировке. Вместе с ними он ищет пищу и летает по двору. Очевидцы отмечают, что попугай отлично внедрился в голубиное общество.

Как сообщает E1.ru, птицу пытались несколько раз поймать, однако неудачно. При этом специалисты говорят о том, что летом за попугая беспокоиться не стоит - он сможет найти пропитание и не погибнуть на улице. С наступлением холодов такие птицы поселяются у кого-нибудь на балконе или их забирают добросердечные горожане.