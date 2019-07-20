Осталось два месяца до штурма «Зоны 51». Зачем на него идти, если вы не Фокс Малдер?

«Зона 51» — это секретная охраняемая часть учебно-испытательного центра ВВС США в Неваде. Существует она уже несколько десятилетий, но о происходящем за её забором мало что известно, поэтому о «зоне» ходит множество слухов, которые обыгрываются в массовой культуре. Так в кинофраншизе об археологе Индиане Джонсе показано, что на складах Зоны 51 хранятся многочисленные мистические артефакты.

окрестности "Зоны 51" Фото: wikimedia.org

Анонс штурма базы «Зона 51» появился на Facebook 27 июня, как уверяют организаторы, в качестве шутки. Всем желающим предложили встретиться у границы базы ночью 20 сентября, чтобы проникнуть на территорию и добыть доказательства существования инопланетян.

Если мы будем бежать, как Наруто, то мы сможем двигаться быстрее пуль. Давайте увидим этих инопланетян,указано в описании мероприятия.

План "штурма", созданный энтузиастами Фото: группа "штурма" в Facebook

Остальные пользователи подхватили шутку и быстро сделали её вирусной. Всего за месяц на «штурм» записались 1,7 миллиона человек, ещё около 1,3 миллиона отметили, что «интересуются» посещением мероприятия. Интернет захлестнула волна мемов о планируемом наступлении, был создан сайт для продажи одежды с символикой инопланетян.

Фото: скриншот сайта Storm Area 51

Шутку поддержали знаменитости, в частности исполнители главных ролей в культовом сериале «Секретные Материалы» Дэвид Духовны (его персонаж как раз был одержим поиском инопланетян) и Джилиан Андерсон. Кроме того, по сети распространились сведения о поддержке других селебрити, таких как Чак Норрис и Киану Ривз, но это оказалось фейком.

Дэвид Духовны и Джилиан Андерсон Фото: соцсети

Владельцы, ближайших к «Зоне 51» отелей, рассказали американским журналистам, что им постоянно звонят и бронируют номера на 20 сентября. Шутка зашла настолько далеко, что ВВС США пришлось сделать официальное заявление, чтобы предостеречь граждан от попытки штурма. Представитель американского военного ведомства Лора Макэндрюс заявила Washington Post, что солдаты обязуются защитить базу в случае штурма, и напомнила, что существует приказ об открытии огня на поражение при любой попытке проникнуть на авиабазу под названием «Зона 51».

ВВС США всегда готовы защищать Америку и ее собственность,заявила Макэндрюс.

На это тут же отреагировали организаторы.

Привет, правительство США, это шутка, и я на самом деле не собираюсь действовать по этому плану,написал автор объявления.