Шаман из Якутии пешком пошел в Москву «изгонять Путина». Его отправили в психбольницу
Сегодня, 20:06Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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На границе с Иркутской областью был задержан шаман, который шел «изгонять Путина», пишет РИА «Новости». Мужчину направили на психиатрическую экспертизу.
Шамана из Якутии Александра Габышева правоохранители задержали на трассе 19 сентября. В МВД заявили, что шаман находился в розыске. После задержания его направили в психоневрологический диспансер.
Свой путь в Москву Габышев начал полгода назад. Добраться до столицы он планировал к 2021 году. Там он собирался заняться «изгнанием Путина», который, по его мнению, является порождением темных сил.
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