Шаман из Якутии пешком пошел в Москву «изгонять Путина». Его отправили в психбольницу

Шамана из Якутии Александра Габышева правоохранители задержали на трассе 19 сентября. В МВД заявили, что шаман находился в розыске. После задержания его направили в психоневрологический диспансер.

Свой путь в Москву Габышев начал полгода назад. Добраться до столицы он планировал к 2021 году. Там он собирался заняться «изгнанием Путина», который, по его мнению, является порождением темных сил.