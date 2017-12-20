ККТ «Космос» потратит на охрану 8,7 млн рублей

Выигравшей организации выплатят 8,719 млн рублей за охрану театра.



Комиссия отбирает участников в зависимости от опыта работы с МУП, опыта охраны мероприятий с количеством человек свыше 2000, также оценивает претендентов по количеству сотрудников и положительных отзывов об организации, сообщает Е1.



Напомним, 4 сентября в Екатеринбурге в здание ККТ «Космос» врезался грузовик с газовыми баллонами, из-за чего произошел пожар. Полиция признала мужчину, сидевшего за рулем грузовика, невменяемым. Ущерб от пожара театра составил 19,2 миллиона рублей.