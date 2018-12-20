Лидер свердловской КПРФ обвинил мэрию Екатеринбурга в гей-пропаганде

Фестиваль «PROлюбовь», среди организаторов которого есть и мэрия Екатеринбурга, Ивачев назвал попыткой откровенной пропагандой ЛГБТ.

Когда при поддержке государственных органов (возможно, даже при финансировании) происходит открытая гей-пропаганда молодежи, да еще на масштабном мероприятии со свободным входом… это уже перебор,написал коммунист на своей странице в Facebook.

1 Рисовавшие геев и лесбиянок школьники из Екатеринбурга пообщаются с психологами Фото Психологи посетят школу в Екатеринбурге, где проходил конкурс рисунков на тему толерантности к однополым отношениям.