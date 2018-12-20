Лидер свердловской КПРФ обвинил мэрию Екатеринбурга в гей-пропаганде
Сегодня, 07:30Crazy NewsФото: Страница Александра Ивачёва «ВКонтакте»/ vk.com/ivachyov
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Со стороны главного свердловского коммуниста Александра Ивачева в адрес администрации Екатеринбурга последовали обвинения в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди молодёжи. Поводом для обвинений стал фестиваль молодёжных субкультур.
Сюжеты: Екатеринбург
Фестиваль «PROлюбовь», среди организаторов которого есть и мэрия Екатеринбурга, Ивачев назвал попыткой откровенной пропагандой ЛГБТ.
Когда при поддержке государственных органов (возможно, даже при финансировании) происходит открытая гей-пропаганда молодежи, да еще на масштабном мероприятии со свободным входом… это уже перебор,написал коммунист на своей странице в Facebook.
От имени Александра Ивачева направлено заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия мэрии и других организаторов фестиваля, сообщает URA.ru. При этом лидер свердловских коммунистов заявил, что не относит себя к лютым гомофобам.
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