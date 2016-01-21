«Уходить, так с музыкой»! Арендатор из Нижнего Тагила, протестуя против выселения, обещал взорвать здание

Предприниматель работал в этом подвальном помещении в течение уже 30-ти лет, по некоторым данным, там же он и проживал.

В последнее время предприниматель не платил налоги в доход государства и накопил задолженность в 400 000 рублей.

Суд постановил, что арендатор обязан освободить занимаемую площадь. Федеральная служба судебных приставов Свердловской области сообщает о том, что мужчина уже трижды привлекался к ответственности за неисполнение постановлений судебного пристава, но продолжал незаконно занимать нежилую площадь. Мужчина несколько раз обращался в суд с требованием отмены или отсрочки решения о его выселении, но всякий раз получал отказ.

Во время последнего телефонного разговора с судебными приставами, он заявил, что выселяться не намерен, а если его попытаются выдворить силой, он сожжёт здание или устроит теракт.

Угрозам мужчины было придано самое серьёзное значение. Следующий визит приставов сопровождали сотрудники МВД, МЧС и скорой помощи.

К счастью, арендатор не воплотил свои угрозы в жизнь, более того, во время последнего визита приставов мужчина покорно принял свою участь и покинул занимаемую площадь, самостоятельно убрав из занимаемого помещения мебель, аппаратуру и другие личные вещи.