В Свердловской области полицейский переоделся в бабушку: на живца был пойман грабитель старушек (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция города Ревда расследовала шесть нападений на старушек. Все они происходили в одном районе города по схожему сценарию. В вечернее время на одиноких пожилых женщин сзади нападал высокий худощавый мужчина в тёмной одежде, вырывал сумку и убегал.

Преступника было решено ловить на живца. Перевоплотиться в старушку попробовал лейтенант полиции Денис Сафронов.

То ли молодой полицейских вжился в роль, то ли грабителя подвела привычка нападать со спины, но во время прогулки за полицейским увязался злоумышленник. Почувствовав за собой слежку, полицейский завернул в тёмный переулок.

Грабитель надеялся по привычной для себя схеме разжиться чужим добром, но когда попытался вырвать сумочку, вместо привычных криков о помощи получил бросок специальным приёмом, а затем его скрутили коллеги «бабушки», всё это время дежурившие неподалёку.

В отделении выяснилось, что грабитель неоднократно судим за имущественные преступления, кроме того, на его счету разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, а теперь он подозревается в шести грабежах. Мужчина сознался в содеянном и заключён под стражу до решения суда. На этот раз рецидивист рискует оказаться за решёткой на срок до четырёх лет.

Руководство отличившегося сотрудника направило ходатайство о его награждении в Главное управление МВД Свердловской области. Сам Денис Сафронов комментирует ситуацию следующим образом:

Это было интересно. Правда, бабушка из меня вышла подозрительная какая-то – люди на улице оглядывались, но для проведения оперативного мероприятия подошло. Запомнилось выражение лица нападавшего, когда я его уронил, – мне кажется, он даже не сразу понял, что произошло и кто перед ним.

ФОТО, ВИДЕО: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области