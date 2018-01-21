Иван Ургант снял видео в поддержку ульяновских курсантов (ВИДЕО)

Информационная волна, созданная курсантами из Ульяновска всё больше захлёстывает интернет.

20 января в официальном аккаунте Instagram программы «Вечерний Ургант» было опубликовано видео, снятое в поддержку будущих лётчиков.

Героями ролика стали сам Иван Ургант, а также Дмитрий Хрусталёв, Александр Гудков и Сергей Лазарев.

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Напомним, видео «Как развлекаются пилоты между полетами» кто-то выложил в сеть 16 января. Всего за несколько часов ролик собрал миллионы просмотров.

После скандального клипа в интернете зародился целый флешмоб, участники которого выкладывают собственные пародии на песню Satisfaction. Также в интернете начали сбор подписей под петицией в поддержку будущих пилотов.