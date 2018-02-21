Элитные кошки и кусты конопли: екатеринбуржец организовал ферму в частном доме (ФОТО)
21 февраля, 21:15Crazy News
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Житель Екатеринбурга организовал в своем частном доме теплицу, где выращивал коноплю. Кроме того, на своей ферме он разводил для продажи уток, куриц, элитных кошек и собак.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, когда тот пытался продать партию марихуаны, расфасованную в пакетики из-под семечек. В частном доме, где проживает мужчина, после задержания прошел обыск. Как оказалось, коноплю нарушитель выращивал у себя дома.
В одной из комнат нашли теплицу, оборудованную для выращивания наркотиков. Также в доме изъяли еще 300 пакетов с марихуаной. Кроме того, на территории частного дома было организовано большое хозяйство: владелец выращивал кошек и собак элитных пород, а также уток, кроликов и куриц.
Сейчас в отношении фермера-наркоторговца возбуждено уголовное дело, ему может грозить от 4 до 8 лет колонии, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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