Элитные кошки и кусты конопли: екатеринбуржец организовал ферму в частном доме (ФОТО)

Полицейские задержали в Екатеринбурге мужчину, когда тот пытался продать партию марихуаны, расфасованную в пакетики из-под семечек. В частном доме, где проживает мужчина, после задержания прошел обыск. Как оказалось, коноплю нарушитель выращивал у себя дома.

В одной из комнат нашли теплицу, оборудованную для выращивания наркотиков. Также в доме изъяли еще 300 пакетов с марихуаной. Кроме того, на территории частного дома было организовано большое хозяйство: владелец выращивал кошек и собак элитных пород, а также уток, кроликов и куриц.

Сейчас в отношении фермера-наркоторговца возбуждено уголовное дело, ему может грозить от 4 до 8 лет колонии, пишет E1.ru.