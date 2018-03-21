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Новости Нижнего Тагила

Должник из Екатеринбурга найден по объявлению о продаже квартиры (ФОТО)

21 марта 2018, 07:30Добавить новость
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В столице Урала судебные приставы взыскали с должника долг почти в миллион рублей, представившись покупателями квартиры.

Екатеринбуржец имел задолженность в 911 тысяч рублей. Банк намеревался забрать автомобиль Hyundai, находящийся в залоге. Однако долгое время неплательщик скрывал иномарку, не отвечал на телефонные звонки, а по адресу, указанному в документах, он фактически не проживал.

Судебным приставам удалось выяснить, что житель Екатеринбурга выставил свою квартиру на продажу. Это было не единственное жилье для мужчины. По телефону пристав, представившись покупателем, договорился о встрече. На место он приехал вместе с представителями банка-взыскателя.

Когда мужчину убедили, что сделка вскоре состоится, пристав предъявил служебное удостоверение, а также уведомил об аресте недвижимости. Должник испугался и отдал залоговый автомобиль представителям банка.

В случае непогашения всей суммы долга, арестованный автомобиль будет выставлен на торги, передает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

 

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Фото: УФССП по Свердловской области
 
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