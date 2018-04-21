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Жительница Екатеринбурга нашла в стене своей новой квартиры тухлое яйцо (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Екатеринбурга нашла в стене своей новой квартиры тухлое яйцо (ФОТО)

21 апреля, 13:40Crazy News
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