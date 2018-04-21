Жительница Екатеринбурга нашла в стене своей новой квартиры тухлое яйцо (ФОТО)

Протухшее яйцо нашли рабочие, которые по просьбе хозяйки квартиры Эллады устанавливали розетку. Екатеринбурженка выложила фото находки в своей соцсети.

По предположению женщины, яйцо оставили строители, которых каким-то образом обидели и мало заплатили.

Строители, таким образом, уверены в том, что отомстили застройщику. Но, конечно, в первую очередь приходится терпеть или съезжать собственнику, который так долго мечтал о своих квадратах! -- написала Эллада.

Застройщиком дома была компания «Синара-Девелопмент», а подрядчиком — «Стройтек». Хозяйка новой квартиры пояснила, что она несколько раз не принимала квартиру, прося строителей полностью удалить все неисправности, пишет Uralweb.

Фото: Эллада Гасанова