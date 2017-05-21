Прохожие в Екатеринбурге спасли заблудившуюся в центре города утиную семью (ФОТО)

Студентки уральской столицы заметили недалеко от перекрестка 8 Марта-Большакова утку, которая пыталась перевести через дорогу свой выводок. Но шум проезжавших машин так напугал птенцов, что они после нескольких неудачных попыток перехода забились под ближайший куст и не хотели выходить оттуда.

Прохожие не остались равнодушны к утиному семейству и позвонили в службу спасения. На помощь приехал екатеринбуржец Евгений, которому уже приходилось спасать десятки животных. Он прибыл на место на велосипеде.

Для того, чтобы собрать всех птиц он воспользовался сеткой, с помощью которой и удалось всех пятерых утят поймать и поместить в коробку. Мама-утка кружила над ней, призывала своих деток криками, приземлялась, но поймать себя людям не дала: она пугалась любого движения в ее сторону. Птенцы тоже громко пищали, звали маму.

Фото: Life.ru

Спаситель утят заявил, что мать поймать не удастся, а птенцов нужно отвезти туда, где за ними будут ухаживать, ведь без матери им не выжить. Но толпа прохожих считала иначе: женщины были уверены, что мать и детей нельзя разлучать. И еще 1,5 часа всячески пытались поймать утку, но безуспешно.

Тогда самые активные позвонили орнитологам, которые посоветовали выпустить птенцов, чтобы мама-утка смогла самостоятельно увести их туда, куда нужно. Люди так и сделали. Тогда утка сразу же подбежала к своему выводку и повела утят за собой. Из-за одного непослушного утенка, который не хотел преодолевать бордюр, мамаша выбирала маршрут в обход препятствий.

Спасательная операция пернатых заняла четыре часа. Толпа потихоньку разбредалась, а студентки пообещали проконтролировать весь путь утиной семьи до водоема, сообщает Life.ru.