Пенсионеры из Екатеринбурга покорили вершину на границе Бурятии и Монголии (ФОТО)

Пенсионеры отправились в путешествие без разрешения ФСБ. Дело в том, что без согласия ведомства на границу республик попасть нельзя. Предварительно они пытались получить разрешение, но ответа от ФСБ не дождались.



На поезде путешественники доехали до Иркутска, затем с водителем до поселка Монды на границе с Монголией. Там у свердловчан случилась встреча с ФСБ. Пограничники не хотели пропускать пенсионеров. Однако Леонид Петрович убедил сотрудников ФСБ и вручил им альманахи о путешествиях. Пенсионеры уверяют, что обошлось без денег.







Штурм вершины был назначен на 4 мая. Мужчины пошли туда без Валентины, женщина побоялась, что ей не хватит сил, пишет E1.ru. Как оказалось позже, на вершину забрались 10 человек из 50 заявленных. После покорения вершины туристы некоторое время пожили в монгольском селе, рассказали путешественники E1.ru.

Фото: Леонид и Валентина Букрины, Сергей Панов