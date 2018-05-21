Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловские слесари сыграли на сантехнических трубах на канале «Россия 1» (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Свердловские слесари сыграли на сантехнических трубах на канале «Россия 1» (ВИДЕО)

21 мая, 11:30Crazy News
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»