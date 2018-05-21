Свердловские слесаря сыграли на сантехнических трубах наканале «Россия 1» (ВИДЕО)

Сантехники из Свердловской области выступили на канале «Россия 1» в шоу «Лига удивительных людей». В эфир передача вышла 20 мая.

В шоу принимают участие люди с необычными способностями. Они соревнуются с «коллегами» из разных стран мира. Так, Россию в одной из номинаций представили сантехники из Свердловской области. Они сыграли музыкальные произведения на сантехнических трубах из ПВХ. Репертуар ребят состоит попурри.





Свердловчане состязались с битбоксером из Южной Кореи. Жюри в составе Николая Валуева, Джеффа Монсона, Джона Уоррена и Марии Ароновой восхитились необычным номером свердловчан.





Сантехники с Урала получили одобрение жюри, но по итогам зрительского голосования в финал не прошли.





В этот же день в шоу выступила команда по спортивному чирлидингу из Екатеринбурга. За них также проголосовало жюри, но в финал они не прошли.





Видео: «Россия 1»