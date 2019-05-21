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Автору Масяни заказали мультфильм о Храме-на-Драме в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Автору Масяни заказали мультфильм о Храме-на-Драме в Екатеринбурге

Сегодня, 13:46Crazy NewsФото: Скриншот видео со страницы Масяни в соцсети
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