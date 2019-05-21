Автору Масяни заказали мультфильм о Храме-на-Драме в Екатеринбурге

К Куваеву, сейчас проживающему в Израиле, обратился клиент, пожелавший заказать мультфильм. Художник сначала согласился, а когда прочитал сценарий, понял, что не готов взяться за работу.

Как понял из сценария художник, заказчик является сторонником строительства Храма святой Екатерины, а противников строительства нужно изобразить в виде зомби и различной нечисти.

Мне даже в голову не пришло, что к Масяне кто-то может обратится за проправительственной пропагандой. Даже мысли такой не было. Чуть не вляпался,написал от имени Масяни в социальной сети Олег Куваев.