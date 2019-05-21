Автору Масяни заказали мультфильм о Храме-на-Драме в Екатеринбурге
Автору Масяни Олегу Куваеву заказали мультик о конфликте у Храма-на-Драме в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
К Куваеву, сейчас проживающему в Израиле, обратился клиент, пожелавший заказать мультфильм. Художник сначала согласился, а когда прочитал сценарий, понял, что не готов взяться за работу.
Как понял из сценария художник, заказчик является сторонником строительства Храма святой Екатерины, а противников строительства нужно изобразить в виде зомби и различной нечисти.
Мне даже в голову не пришло, что к Масяне кто-то может обратится за проправительственной пропагандой. Даже мысли такой не было. Чуть не вляпался,написал от имени Масяни в социальной сети Олег Куваев.
Напомним, что конфликт сторонников и противников строительства храма длился с 13 мая. Напряженность спала только после того, как мэрия Екатеринбурга предложила горожанам выбрать новое место для застройки.