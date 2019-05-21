Тагильские заключенные сняли клип «Гудбай, Вася, гудбай» для Басты

На музыкальное приглашение тагильских осужденных популярный рэп-исполнитель не отреагировал, тогда заключенные решили снять еще один клип, в котором они прощаются с исполнителем. Песня, на которую снято видео, называется «Гудбай, Вася, гудбай». Запись сделана в ретро стиле.

Творческий коллектив не опустил руки и записал для Василия прощальный видеоролик, которым выражает самые положительные эмоции в адрес Басты не только от осужденных нашей колонии, но и от всех тагильчан,рассказали корреспондентам Е1 в ИК-12.

Видео Видео: ГУ ФСИН по Свердловской области