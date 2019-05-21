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Тагильские заключенные сняли клип «Гудбай, Вася, гудбай» для Басты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильские заключенные сняли клип «Гудбай, Вася, гудбай» для Басты

Сегодня, 14:07Crazy NewsФото: ГУ ФСИН по Свердловской области
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