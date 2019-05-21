Тагильские заключенные сняли клип «Гудбай, Вася, гудбай» для Басты
Заключенные ИК-12 в Нижнем Тагиле сняли клип для Басты, которого ранее приглашали приехать к ним с концертом во время гастролей в Свердловской области, пишет Е1.
На музыкальное приглашение тагильских осужденных популярный рэп-исполнитель не отреагировал, тогда заключенные решили снять еще один клип, в котором они прощаются с исполнителем. Песня, на которую снято видео, называется «Гудбай, Вася, гудбай». Запись сделана в ретро стиле.
Творческий коллектив не опустил руки и записал для Василия прощальный видеоролик, которым выражает самые положительные эмоции в адрес Басты не только от осужденных нашей колонии, но и от всех тагильчан,рассказали корреспондентам Е1 в ИК-12.
Автор и исполнитель песни — осужденный Евгений Брусницин. Мужчина находится в колонии с февраля этого года и выступает в коллективе «Эверест». До того, как попал в колонию, Брусницин писал рэп для себя и своих друзей, исполнял песни во дворе. Аккомпанирует ему на баяне Евгений Кудрин, который до заключения работал в ДК Каменска-Уральского.