Следователь из Екатеринбурга в состоянии наркотического опьянения был задержан в наркопритоне
21 июня 2017, 09:00Crazy News
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В столице Урала полицейские накануне раскрыли наркопритон. Каково было удивление сотрудников полиции, когда среди наркоманов они обнаружили своего коллегу в состоянии наркотического опьянения.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейд проводился по улице Красноуральская. В так называемой «злачной точке» следователи обнаружили 9 человек. Среди них находился 27-летний Владислав Поздняков, лейтенант юстиции, следователь УМВД.
Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по региону. Начальник пресс-службы Валерий Горелых отметил, что молодой мужчина будет немедленно уволен из органов по отрицательным мотивам. Его руководство также ответит за «просчеты в воспитании».
Добавим, что в наркопритоне сыщики нашли полимерный пакет с синтетическим наркотиком, передает Ura.ru.
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