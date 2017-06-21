Следователь из Екатеринбурга в состоянии наркотического опьянения был задержан в наркопритоне

Рейд проводился по улице Красноуральская. В так называемой «злачной точке» следователи обнаружили 9 человек. Среди них находился 27-летний Владислав Поздняков, лейтенант юстиции, следователь УМВД.

Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по региону. Начальник пресс-службы Валерий Горелых отметил, что молодой мужчина будет немедленно уволен из органов по отрицательным мотивам. Его руководство также ответит за «просчеты в воспитании».