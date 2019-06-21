Свердловчанин выпустил носки с «Городом храбрых бесов»

Мужчина рассказал, что ему захотелось объединить две надписи: «Город храбрых» и «Город бесов».

Решили разрешить споры вокруг того, является ли Екатеринбург городом бесов или городом храбрых. В конце концов, у этой истории должен был появиться мерч,написал Сергей на своей странице в соцсети.

Напомним, что несколькими днями ранее на въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов», позже аналогичные надписи стали появляться на улицах города. На ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и предложил назвать столицу Урала «Город храбрых».