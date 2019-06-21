Свердловчанин выпустил носки с «Городом храбрых бесов»

Предприниматель из Екатеринбурга Сергей Тонков, сейчас проживающий в Санкт-Петербурге, выпустил 100 пар носков с надписью «Город храбрых бесов», пишет портал Е1.
Мужчина рассказал, что ему захотелось объединить две надписи: «Город храбрых» и «Город бесов».
Решили разрешить споры вокруг того, является ли Екатеринбург городом бесов или городом храбрых. В конце концов, у этой истории должен был появиться мерч,написал Сергей на своей странице в соцсети.
Напомним, что несколькими днями ранее на въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов», позже аналогичные надписи стали появляться на улицах города. На ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и предложил назвать столицу Урала «Город храбрых».
Выражение «город бесов» связано с выступлениями московского журналиста Владимира Соловьева, который в эфире радиостанций и телеканалов негативно высказывался в адрес протестующих у Храма-на-Драме, называя их «бесами» и «козлищами».