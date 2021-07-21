Голый мужчина на Chevrolet на пляже напугал жителей Краснотурьинска

Его уже неоднократно просили не ходить голым, так как там часто гуляют родители с детьми. Однако он продолжает это делать, рассказывает очевидец в группе «Краснотурьинск LIVE» Вконтакте.
Однако некоторые пользователи встают на защиту мужчины, заявляя, что ни разу его в таком виде не видели.
Я тоже этого мужчину часто вижу. Мы с собаками к речке идём, он там сидит в багажнике, загорает. Без трусов я его не видела, к счастью! Может, решил переодеться, пока никто не видит!пишет одна из жительниц города.
Другая девушка рассказала, что это происходит уже не первое лето. В 2020 году по этому поводу была вызвана полиция, но представители правопорядка сказали, что мужчина никого не трогает.
Напомним, в начале июля 2021 года в Нижнем Тагиле на ГГМ мужчина забрался на крышу пристройки и скидывал доски на стоящие рядом автомобили. Кроме того, его видели на одной из автодорог города. Он также что-то громко выкрикивал и вел себя неадекватно.