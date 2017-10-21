Новости Нижнего Тагила

300 кг подозрительного мяса сожжено в Екатеринбурге (ФОТО)

21 октября 2017, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге была обнаружена крупная партия мяса около «Таганского ряда». Качество 307 килограммов товара не было подтверждено документами, поэтому специалисты приняли решение его сжечь.

Помимо прочего, мясо хранилось в неправильных условиях. В ходе рейда было составлено три протокола по факту нарушения ветеринарного законодательства.

Специалисты не смогли выяснить, откуда мясо было привезено. Они приняли решение сжечь продукцию на спецпредприятии, передаёт E1.ru.

На рынке «Таганский ряд» отметили, что речь идет не о продукции рынка, а о мясной лавке близ него. По словам руководства, к рынку они непосредственного отношения не имеют.

У нас вся торговля осуществляется в рамках нового сельхозрынка, там есть своя лаборатория, и комар носа не подточит, -- пояснили в пресс-службе ЗАО «Таганский ряд».


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Фото: E1.ru
 
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