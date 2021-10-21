«Игру в кальмара» на стадионе школы устроили екатеринбуржцы

Популярный корейский сериал «Игра в кальмара» воплотился в реальность в Екатеринбурге. Сотня человек собралась на территории школы № 131 и проходила «смертельно опасные» испытания.

Повторить несколько испытаний из популярного корейского шоу екатеринбуржцев пригласил популярный блогер HiMan, имеющий более 17 миллионов подписчиков. К примеру, в одном из испытаний соревнующимся можно было бежать до финиша только пока их не видит ведущий. А те кто не успевал остановиться, когда ведущий оборачивался, были обстреляны шариками с краской. Я позвал 100 участников, чтобы сыграть с ними в «Игру в кальмара». Кто останется в живых получит весь банк. За каждого выбывшего человека в банк падает одна тысяча рублей, рассказал блогер в своем ролике на YouTube. "Игра в кальмара" в Екатеринбурге Фото: скриншот видео с YouTube-канала HiMan Он добавил, что каждый участник положил в «банк» тысячу рублей. Соответственно общий призовой фонд составлял 99 тысяч рублей. На этом блогер останавливаться не собирается. Он собрался продолжить челлендж, если его видео соберет полмиллиона лайков. Кроме бега, были и другие испытания. Например, для участников были приготовлены 100 печенек и деревянный мост как в сериале. Так, из печенья надо было вырезать фигурку и не сломать ее, а у моста некоторые участки проваливались прямо под участниками. Напомним, «Игра в кальмара» является популярной дорамой на Netflix. Сериал вошел в первую десятку самых просматриваемых в мире.

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